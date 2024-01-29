Судя по отзывам в публичном поле, люди не в восторге.

«Открытие Брокер» уже к 1 мая прекратит обслуживать клиентов: у них не будет доступа к инвестиционным инструментам, нельзя будет закрыть позиции и подать голосовые поручения.

Процесс сворачивания будет поэтапным:

Открытие новых маржинальных позиций будет недоступно уже с завтрашнего дня, а с 16 февраля брокер будет принудительно их закрывать.

С 15 февраля будет недоступно зачисление денег и ценных бумаг на счета — только переводы и вывод.

С 1 марта до 1 мая позиции можно будет только закрывать.

Информация актуальна для небольшого количества клиентов — либо тех, кто подписал отказ от перевода в ВТБ, либо тех, кого не удалось перевести технически. Основная часть базы должна была бесшовно мигрировать в цифровые сервисы ВТБ до 3 января. И у них другие проблемы.

Судя по отзывам в публичном поле, люди не в восторге от того, как прошла миграция и устроено приложение: не получается зайти в личный кабинет, отображается некорректная информация о счетах, путаница с комиссиями.