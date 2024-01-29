Брокеры прекращают торговые операции на СПБ бирже

Брокеры, работавшие на СПБ бирже, начинают с 30 января 2024 года прекращать все торговые операции на этой торговой площадке. Остатки по бумагам российских эмитентов будут переведены в контур Московской биржи, говорится в рассылке «Цифра брокера» для своих клиентов, пишет Frank Media с ссылкой на собственные источники. «Цифра брокер» подтвердил, что такое сообщение действительно было разослано клиентам. Операции по российским ценным бумагам будут доступны после перевода на Мосбиржу.

«С 30 января 2024 года торговые операции на СПБ бирже будут недоступны. Текущие остатки по бумагах российских эмитентов будут переведены в контур Мосбиржи, операции будут доступны по ним после перевода», — гласит сообщение «Цифра брокер».

Брокер подтвердил, что все торгуемые бумаги были переведены в контур Мосбиржи. Frank Media ожидает официальных комментариев от СПБ биржи и Мосбиржи.