Брокеры прекращают торговые операции на СПБ бирже

И переводят российские акции в контур Московской биржи
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Брокеры, работавшие на СПБ бирже, начинают с 30 января 2024 года прекращать все торговые операции на этой торговой площадке. Остатки по бумагам российских эмитентов будут переведены в контур Московской биржи, говорится в рассылке «Цифра брокера» для своих клиентов, пишет Frank Media с ссылкой на собственные источники. «Цифра брокер» подтвердил, что такое сообщение действительно было разослано клиентам. Операции по российским ценным бумагам будут доступны после перевода на Мосбиржу.

«С 30 января 2024 года торговые операции на СПБ бирже будут недоступны. Текущие остатки по бумагах российских эмитентов будут переведены в контур Мосбиржи, операции будут доступны по ним после перевода»,

— гласит сообщение «Цифра брокер».

Брокер подтвердил, что все торгуемые бумаги были переведены в контур Мосбиржи. Frank Media ожидает официальных комментариев от СПБ биржи и Мосбиржи.

  • Торги иностранными акциями на СПБ бирже были остановлены 2 ноября 2023 года, когда в отношении торговой площадки были введены блокирующие санкции США. Тогда же OFAC выпустило лицензию, позволяющую выйти из ценных бумаг СПБ биржи до 31 января 2024 года. Однако торги некоторыми российскими бумагами продолжались (всего на СПБ бирже залистинговано около 60 российских бумаг, торговать можно было не более 30 штук).

  • СПБ биржа также заявляла, что после решения проблем с введением санкций будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях. Биржа сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке даже после введения блокирующих санкций США, говорил ее новый гендиректор Евгений Сердюков. «СПБ биржа обладает устойчивостью к шокам и достаточным уровнем капитала. У команды СПБ биржи есть значительный опыт работы и развития бизнеса в условиях неопределенности и экстремальных инфраструктурных изменений на финансовом рынке», — отмечал он.

  • Биржа 19 декабря 2023 года представила стратегию разблокировки активов. План состоял из нескольких шагов. Планировалось, что СПБ банк — депозитарий биржи и его «дочка» — будет выведен из-под контроля находящейся под санкциями СПБ биржи за счет уменьшения доли биржи в уставном капитале банка. Также биржа попросила Минфин США уточнить уже выданную генеральную лицензию с целью распространения её действия на клиентов участников торгов, а также продления срока действия этой лицензии. К тому же биржа просила OFAC издать специальную лицензию, позволяющую разблокировать активы клиентов участников торгов. Сроки реализации стратегии не связаны с окончанием срока действия ранее выданной лицензии (до 31 января 2024 года) и будут зависеть от усмотрения OFAC и того, какой финальный механизм разблокировки будет согласован с OFAC, отмечала биржа.

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Брокеры прекращают торговые операции на СПБ бирже

И переводят российские акции в контур Московской биржи

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