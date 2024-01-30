Росстат: Москва и Подмосковье будут лидерами по естественной убыли населения до 2045 года

Максимальная среди всех регионов России (без учета новых территорий) естественная убыль населения в ближайшие два десятилетия будет в Москве, пишет РБК.
В Москве, по прогнозу статслужбы, в ближайшие два десятилетия естественная убыль населения составит суммарно 696 000 человек, или 31 600 в среднем за год.
В Московской области убыль достигнет 610 000 человек (среднее арифметическое за год — 27 700).
На третьем месте Ростовская область (23 800 человек в среднем за год).
В топ-10 регионов с наибольшей естественной убылью населения до 2046 года войдут Санкт-Петербург (минус 21 200 в году), Краснодарский край (минус 21 000), Нижегородская и Самарская области (по 20 000 в год).
Высокая естественная убыль ожидается в Свердловской, Саратовской и Воронежской областях (минус 16 000 человек).
Число умерших превысит число родившихся, но с учетом миграции число жителей столицы не упадет. За счет мигрантов общая численность населения в Подмосковье к 2046 году увеличится на 862 тыс. человек, а в Москве — останется практически на уровне начала 2024 года.
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