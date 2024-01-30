Росстат: Москва и Подмосковье будут лидерами по естественной убыли населения до 2045 года

Москва и область станут лидерами по абсолютной естественной убыли населения до 2045 года, прогнозирует Росстат. Число жителей столичных регионов поддержит миграция.

Максимальная среди всех регионов России (без учета новых территорий) естественная убыль населения в ближайшие два десятилетия будет в Москве, пишет РБК.

В Москве, по прогнозу статслужбы, в ближайшие два десятилетия естественная убыль населения составит суммарно 696 000 человек, или 31 600 в среднем за год.

В Московской области убыль достигнет 610 000 человек (среднее арифметическое за год — 27 700).

На третьем месте Ростовская область (23 800 человек в среднем за год).

В топ-10 регионов с наибольшей естественной убылью населения до 2046 года войдут Санкт-Петербург (минус 21 200 в году), Краснодарский край (минус 21 000), Нижегородская и Самарская области (по 20 000 в год).

Высокая естественная убыль ожидается в Свердловской, Саратовской и Воронежской областях (минус 16 000 человек).

Число умерших превысит число родившихся, но с учетом миграции число жителей столицы не упадет. За счет мигрантов общая численность населения в Подмосковье к 2046 году увеличится на 862 тыс. человек, а в Москве — останется практически на уровне начала 2024 года.