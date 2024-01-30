Налог на имущество организаций

До 1 февраля надо уведомить налоговиков о единой декларации по налогу на имущество

Декларацию по налогу на имущество организаций за 2023 год надо сдать до 26 февраля 2024 года.

В ней отражают имущество, облагаемое по среднегодовой стоимости.

Уведомление по ЕНП на годовой налог по такому имуществу не нужно.

Компании, которые стоят на учете по месту нахождения имущества в разных налоговых инспекциях одного региона, могут сдать одну декларацию в одну ИФНС, напоминают налоговики.

Но для этого до 1 февраля надо сдать уведомление в региональное УФНС. Его рассматривают в течение 10 дней.

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