До 1 февраля надо уведомить налоговиков о единой декларации по налогу на имущество

В ней отражают имущество, облагаемое по среднегодовой стоимости.
Уведомление по ЕНП на годовой налог по такому имуществу не нужно.
Компании, которые стоят на учете по месту нахождения имущества в разных налоговых инспекциях одного региона, могут сдать одну декларацию в одну ИФНС, напоминают налоговики.
Но для этого до 1 февраля надо сдать уведомление в региональное УФНС. Его рассматривают в течение 10 дней.
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