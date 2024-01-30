Взносы ИП 1% за 2024 год не уменьшают налог по УСН за 2024 год

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Срок уплаты этих взносов – 01.07.2025. При желании их можно уплатить в 2024 году. Со взносами 1% за 2024 год можно поступить так:
уплатить в 2024 году и весь год держать на сальдо ЕНС (если не будет долгов по другим налогам);
уплатить в 2024 году и зарезервировать (сработает, если не будет долгов по другим налогам);
уплатить в 2025 году (до 01.07.2025).
Но при любом из этих вариантов уменьшать налог за 2024 год на эти взносы нельзя.
По действующей норме НК они уменьшают налог 2025 года.
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