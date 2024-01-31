🔥Для подписчиков Клерк.Премиум появились Тренинги с экспертами

Тренинги — это закрытые онлайн-практикумы с ведущими экспертами, на которых вы можете задать волнующие вас вопросы и получите квалифицированные ответы. Эксперты наглядно покажут, как применять изменения, заполнять отчеты, составлять документы и т.д.
Ничего оплачивать дополнительно не нужно! Нужно только записаться! Все Тренинги входят только в подписку Клерк.Премиум🔥 Вне подписки вы не сможете приобрести доступ к практикумам.
Первый Тренинг пройдет уже 6 февраля в 13:00. Тема: РСВ и 6-НДФЛ.
Эксперт Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем, эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес», покажет отчеты и построчно расскажет, как их заполнить.
Разберете на тренинге:
Контрольные соотношения для новой 6-НДФЛ.
Форму 6-НДФЛ: новшества и заполнение.
Новую форму РСВ на 2024 год.
Заполнение нового РСВ.
После тренинга вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на тренинге и являетесь обладателем новых знаний.
Не можете записаться на Тренинг, потому что нет подписки? Тогда у нас хорошая новость!
Подключайте Клерк.Премиум прямо сейчас! И забирайте курс-бестселлер года — «Бухгалтер-2024 ― Главные изменения по налогам, отчетности, ФСБУ, зарплате и воинскому учету» в подарок!
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