Налоговые проверки: чего боятся предприниматели

Почему встреча с налоговой инспекцией снится бизнесменам в кошмарах и как победить этот страх.

Главные страшилки в разговоре о налоговой — это миллионные штрафы, административная и даже уголовная ответственность.

Почти все предприниматели впадают в ступор от новости, что к ним «едет ревизор». Хотя, по сути, это рядовая процедура проверки, и боятся ее в первую очередь из-за незнания правил происходящего.

Узнайте, с какими претензиям может прийти ФНС в 2024-2025 году и как подготовиться к проверкам на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Она пройдет в Москве 14 марта 2024 года.

Что налоговики будут проверять в новом году и какие отрасли под прицелом расскажет управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners», налоговый юрист и схемотехник, ведущий налоговый юрист РФ по версии «Право 300», имеющий более 15 лет юридической практики, Каминский Владислав.

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