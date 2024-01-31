Минфин объяснил, какой акциз платят производители сладкого пива

Если в пиве сдержится сахар и количество углеводов превышает 5 граммов на 100 мл, то нужно платить акциз в размере 7 рублей за литр.

С 1 июля 2023 года ввели акциз на сахаросодержащие напитки. Пиво с содержанием спирта до 0,5%, в составе которого есть сахар, сироп, мед, и количество углеводов составляет более 5 граммов на 100 мл, считается подакцизным товаром.

С такой продукции нужно заплатить акциз — 7 рублей за 1 литр. Об этом сказано в письме Минфина от 17.11.2023 № 03-13-12/110180.

Кроме того, пиво с объемной долей этилового спирта от 0,5 процента до 1,2 процента облагается по ставке 25 рублей за 1 литр вне зависимости от содержания в нем сахара.

Алкогольная продукция, которая перечислена в пп.3 п.1 ст.181 НК не относится к подакцизным сахаросодержащим напиткам.