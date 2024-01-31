Дома на несколько семей разрешат регистрировать в упрощенном порядке

Дома, которые поделены для проживания нескольких семей, предложили регистрировать по упрощенной схеме. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на председателя комитета палаты по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Мы будем предлагать также упрощенный порядок. И тем самым мы упростим жизнь нашим гражданам, которые захотят, с одной стороны, быть защищены по этим объектам, с другой стороны, если они захотят осуществить сделки, чтобы такая возможность была, — сказал Павел Крашенинников.

Законопроект об упрощенной регистрации недвижимости внесут в Госдуму в ближайшее время. Также в документе будет предложен упрощенный порядок регистрации для сараев и бань.

Сейчас больше 15 млн садовых и жилых домов поставили на учет в рамках «дачной амнистии», которая позволяет проводить упрощенную регистрацию собственности.