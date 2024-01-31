В переводе бумаг «Цифра брокера» с СПБ-Биржи на Мосбиржу нет нарушений

Если Центробанк выявит в работе брокера недобросовестные практики, то примет надзорные меры.

Центробанк не увидел нарушений в рассылке ИК «Цифра брокер» уведомлений о переводе бумаг инвесторов с СПБ-Биржи. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на директора департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольгу Шишлянникову.

Если ЦБ выявит какие-то недобросовестные практики в этой части, последует соответствующая надзорная мера, — сказала Ольга Шишлянникова.

29 января 2024 года «Цифра брокер» предупредила клиентов о переводе всех торгуемых бумаг российских эмитентов с СПБ-Биржи в контур Мосбиржи. СМИ восприняли эту информацию как полную остановку торгов на Санкт-Петербургской бирже из-за чего обрушилась стоимость активов.

СПБ-Биржа выпустила опровержение и компенсировала часть потерь.