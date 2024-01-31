Минпромторг будет передавать информацию о продажах табака в ФНС

Как только системы станут использовать цифровой акциз, Минпромторг начнет передавать сведения о продаже табачных изделий в налоговую.

Минпромторг и Центр развития перспективных технологий готовы передавать информацию о розничных продажах табачной и никотиносодержащей продукции в ФНС после перехода на цифровой акциз. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислава Заславского.

Мы со своей стороны совместно с оператором ЦРПТ выражаем готовность к передаче информации о розничных продажах табачной продукции и никотиносодержащей в ФНС России, как только будут приняты соответствующие решения по переходу на цифровой акциз, — сказал Владислав Заславский.

Сейчас ведомства разрабатывают дорожную карту по переходу на цифровой акциз. Планируется полностью отказаться от бумажных специальных марок на табачной продукции.