Как уплатить налоги за третье лицо в 2024 году

Перечислить за третье лицо можно любой налог, а также пени и штрафы, но важно правильно заполнить платежное поручение.

Из платежки должно быть понятно, за кого вы платите налог. Для этого:

в поле ИНН и КПП укажите данные лица, за которое хотите его уплатить;

в назначении платежа через «//» укажите свои ИНН, КПП и наименование организации, за которую платите налог (для ИП – фамилию, имя, отчество и в скобках ИП).

Имейте в виду, что после уплаты ЕНП за третье лицо, требовать возврата этих денег из бюджета вы не сможете, предупреждает УФНС по Республике Мордовия.

Поэтому, если вы уплатите больше, чем нужно, за возвратом переплаты (положительного сальдо ЕНС) вправе обратиться только то лицо, чью обязанность вы исполнили.