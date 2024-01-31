Currencycloud ограничил операции по переводу денег в Казахстан и из страны

После Китая и Турции отголоски легализации вторичных санкций слышны в Сингапуре.

Финтех-сервис Currencycloud, который принадлежит Visa, ограничил операции по переводу денег в Казахстан и из страны.

В стоп-листе с момента его формирования в декабре — Россия и Беларусь, а Казахстан попал туда совсем недавно и неожиданно. Власти уже озаботились коммуникацией с регулятором Сингапура на тему исключения из списка.

Формально причина, по которой сервис вспомнил о жесткой «политике борьбы с отмыванием денег и требованиями санкций» не уточняется. Компания ведёт международный бизнес, помогая банкам и финтех-компаниям предоставлять услуги по обмену валюты для трансграничных платежей. Говорят, пользовался большой популярностью у финтехов пост-советского пространства.