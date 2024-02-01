Размер материнского капитала в России вырастет с 1 февраля благодаря индексации на 7,5% и составит на первого ребенка 630,3 тыс рублей, а на второго ребенка — почти 834 тысячи рублей, пишут РИА Новости.

«Материнский капитал подлежит индексации раз в год на уровень фактической инфляции. Согласно прогнозу Минэкономразвития, она составит 7,5% к концу этого года. С 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 631 тысячи рублей. Повышенный материнский капитал на второго ребенка вырастет до 833,8 тысяч рублей», — говорится в сообщении СФР.

Так, размер материнского капитала на первого ребенка вырастет на 43,4 тысячи рублей, а общая сумма на детей при рождении второго ребенка — на 57,4 тысячи рублей.