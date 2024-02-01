Новости для бухгалтера
Детские пособия

С 1 февраля размер маткапитала в России вырос на 7,4%

Сумма материнского капитала на первого ребенка вырастет на 43,4 тыс. рублей и составит 630,3 тыс. рублей

Размер материнского капитала в России вырастет с 1 февраля благодаря индексации на 7,5% и составит на первого ребенка 630,3 тыс рублей, а на второго ребенка — почти 834 тысячи рублей, пишут РИА Новости.

«Материнский капитал подлежит индексации раз в год на уровень фактической инфляции. Согласно прогнозу Минэкономразвития, она составит 7,5% к концу этого года. С 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 631 тысячи рублей. Повышенный материнский капитал на второго ребенка вырастет до 833,8 тысяч рублей», — говорится в сообщении СФР.

Так, размер материнского капитала на первого ребенка вырастет на 43,4 тысячи рублей, а общая сумма на детей при рождении второго ребенка — на 57,4 тысячи рублей.

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Богатейшие россияне заработали с начала года более $7,95 млрд, подсчитал Bloomberg. Это следует из опубликованного агентством Индекса миллиардеров, который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

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Обучение для бухгалтеров

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Мы открыли регистрацию на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Она пройдет в Москве 14 марта 2024 года. Доступно участие онлайн! Не упустите билеты со скидкой! Ждем всех!

❤️Что в 2024-2025 году ждет бухгалтеров? Об это вы узнаете на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»
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Детские пособия

С 1 февраля размер маткапитала в России вырос на 7,4%

Сумма материнского капитала на первого ребенка вырастет на 43,4 тыс. рублей и составит 630,3 тыс. рублей

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Управленческий учет

Факторный анализ. Что это такое и как его проводить

Доходы, себестоимость, прибыль — показатели, на величину которых влияет множество факторов. Связь между всеми переменными не всегда можно быстро увидеть и просчитать. Чтобы определить важные параметры и их влияние на результирующий показатель, можно использовать факторный анализ. Рассказываем, что такое факторный анализ и как он применяется на практике.

Факторный анализ. Что это такое и как его проводить
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НДС

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В России предложили освободить от уплаты налога на добавленную стоимость продукты, которые отдаются на благотворительность. Депутаты хотят стимулировать систему фудшеринга.

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Банки

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Кратко за день: турецкие банки начали закрывать счета российских компаний
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Записи вебинаров

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Самозанятые

Какие налоги должны платить блогеры

Поскольку блогеры получают доход от своей деятельности, ее обязательно нужно зарегистрировать и уплачивать налоги.

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Ведение бизнеса

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Выход участника из состава ООО
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ЕНП (единый налоговый платеж)

Как уплатить налоги за третье лицо в 2024 году

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Консоль.Про
Трудовые отношения

Противодействие нелегальной занятости в 2024 году: последствия для заказчика, если выплаты самозанятым превышают 50 000 руб. 

Контроль за нелегальной занятостью ужесточился. Разберем, что изменится в 2024 году и чем рискуют заказчики, которые сотрудничают с самозанятыми и перечисляют им вознаграждение от 50 000 руб. в месяц.

Противодействие нелегальной занятости в 2024 году: последствия для заказчика, если выплаты самозанятым превышают 50 000 руб. 
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bessonovgroup
Субсидиарная ответственность

Два новых дела по субсидиарке. Вменяют создание зеркальной компании

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Логотип flegma2003@mail.ru
flegma2003@mail.ru
Право

Два способа получить наследство без долгов. Расскажу подробнее про оба

Долги наследодателя переходят к наследникам в пределах стоимости принятого наследства. А есть способ принять только наследство? Да есть, но все, как всегда, не просто так.

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Бухгалтеры

Компания может обойтись и без главного бухгалтера

Трудовое законодательство не обязывает иметь в штате главного бухгалтера.

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igotosochi
Инвестиции

Итоги 31 месяца инвестиций. 3,119 млн рублей

1 февраля, значит пора парафинить сноуборд и подводить итоги января! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 31 месяц позади. Погнали!

Итоги 31 месяца инвестиций. 3,119 млн рублей
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НДФЛ

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Маркетинг

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Видеоконтент — один из маркетинговых трендов 2024 года. С помощью видео юрист может успешно продвигаться в интернете и получать клиентов. Что для этого нужно — рассказываю в статье.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Когда подаются уведомления и пополняется ЕНП после расчета зарплаты?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сегодня посчитали зарплату за вторую половину января 2024(16-31) и подали к выплате на 01.02.24. Когда подаётся уведомление и когда пополнение ЕНП (на сумму НДФЛ). Спасибо

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Налоги, взносы, пошлины

Бизнес заплатил 318,8 млрд рублей по налогам на сверхприбыль

Объем поступлений превзошел ожидания Минфина. Власти собирались получить 300 млрд рублей.

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Законопроекты

Депутаты приняли закон о конфискации имущества за фейки о российской армии

За распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ власти смогут конфисковывать имущества и лишать почетных званий.

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