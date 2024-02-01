Минпромторг включит смартфоны в эксперимент по маркировке

На втором этапе эксперимента по маркировке радиоэлектроники, продукцию начнут маркировать производители смартфонов, ноутбуков и стационарных телефонов.

С 29 февраля 2024 года Минпромторг запустит второй этап эксперимента по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции. В него включат смартфоны, стационарные телефоны и ноутбуки. Об этом сказано на портале правовой информации.

Эксперимент разделен на несколько этапов, первый стартовал 1 декабря 2023 года, утвержденный срок окончания эксперимента — 28 февраля 2025 года. Однако Минпромторг собирается продлить его до 31 августа 2025 года.

Маркировка радиоэлектронной продукции не повлияет на стоимость оборудования, во время эксперимента производители бесплатно получают оборудование и коды маркировки.