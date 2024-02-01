Обзоры для бухгалтера

🌷 Как заполнять ЕФС-1, восстанавливать НДС по ОС и оформить доплату до МРОТ: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.
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ЕФС-1 в 2024 году надо по-новому заполнять на дистанционщиков, полставочников, декретниц: разъяснения СФР

При изменении срока трудового договора надо сдавать отменяющие сведения ЕФС-1. Для дистанционщиков, работающих на полставки, не надо указывать код «ДИСТ». На декретниц надо сдавать дополнительный отчет с подразделом 1.2.

Как будут платить пособие по уходу за ребенком работающим в 2024 году. Мини-курс

Теперь можно выйти на полный рабочий день из декретного отпуска и не потерять пособие. Также разрешено работать на условиях неполного рабочего времени, на дому или дистанционно.

Какие документы работодатель обязан выдавать работникам в 2024 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика

Трудящийся вправе получить на руки документы, имеющие отношение к его работе. Достаточно оформить и подать заявление на имя руководителя.

ЕСХН: особенности учета, отличие от других режимов налогообложения, отчетность

При применении ЕСХН есть ограничение: не меньше 70% от общего дохода компании или ИП должен быть доходом от реализации произведенной ими сельхозпродукции.

При переходе с ОСНО на УСН надо восстановить НДС по основным средствам

При использовании ОС в деятельности, не облагаемой НДС, в том числе, при переходе на УСН, принятый ранее к вычету НДС нужно восстановить (если ОС эксплуатировалось менее 10 лет). Но про 10-летний срок – норма спорная.

Доплата до МРОТ в 2024 году: как оформить

Работодатель должен изучить штатное расписание и определить те должности, у которых оплата труда не дотягивает до МРОТ. Такие данные удобно собрать в одной таблице и на основании нее выпустить приказ об изменениях в штатном расписании. 

Миграционный учет иностранных граждан: как сделать регистрацию в 2024 году

Сейчас иностранные граждане могут сообщать о своем прибытии лично (не через работодателя).

При этом данное правило не действует, если сотрудник размещается в гостиницах, домах отдыха, медицинских и социальных учреждениях.

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НДФЛ

Три изменения по НДФЛ-2024, которые уже вступили в силу

Не забудьте применять в работе ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые начали действовать с 1 января 2024 года.

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Кадры

Цитата дня. Про кадровый голод

На фоне роста экономики и развития промышленности в России будет жестокая конкуренция работодателей за сотрудников во всех отраслях.

Цитата дня. Про кадровый голод
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nlukina
Обучение для бухгалтеров

❤️Что в 2024-2025 году ждет бухгалтеров? Об этом вы узнаете на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Мы открыли регистрацию на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Она пройдет в Москве 14 марта 2024 года. Доступно участие онлайн! Ждем всех!

❤️Что в 2024-2025 году ждет бухгалтеров? Об этом вы узнаете на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»
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Обзоры для бухгалтера

🌷 Как заполнять ЕФС-1, восстанавливать НДС по ОС и оформить доплату до МРОТ: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

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Клерк
Бухгалтеры

🔥 Согревающие акции для бухгалтера: скидки до 65% на популярные курсы

С февраля цены на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки повысились, но до 4 февраля вы можете купить их со старыми скидками. Переходите в каталог и занимайте места, пока они еще есть! И не забывайте про Клерк.Премиум ― при покупке годового тарифа мы даем курс повышения квалификации в подарок!

🔥 Согревающие акции для бухгалтера: скидки до 65% на популярные курсы
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Взносы на травматизм

Как платить взносы на травматизм в 2024 году: образец платежки

В отличие от страховых взносов по единому тарифу, взносы по страхованию от производственного травматизма платят не в ФНС на ЕНС, а в региональное отделение СФР. Поэтому реквизиты для уплаты этих взносов в каждом регионе – свои.

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Судебная практика по налоговым спорам

ФНС хочет отсудить у IKEA почти 13 млрд рублей

Налоговики планируют через суд получить от ООО «Икеа торг» 12,9 млрд рублей, однако суть требований еще не ясна.

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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
Бухгалтерская отчетность

Состав бухотчетности за 2023 год: что сдавать бухгалтеру

Все организации должны ежегодно сдавать бухотчетность в ФНС. Но не все должны формировать полный комплект.

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Маркировка товаров

Минпромторг включит смартфоны в эксперимент по маркировке

На втором этапе эксперимента по маркировке радиоэлектроники, продукцию начнут маркировать производители смартфонов, ноутбуков и стационарных телефонов.

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ФСБУ

Что изменится в годовой отчетности с новыми ФСБУ

Во время годовой инвентаризации нужно обязательно пересмотреть сроки полезного использования основных средств и составить заключение со старыми и новыми значениями, а также указать причину изменений.

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Кадровые документы

Объявленный сотруднику выговор не вносят в трудовую книжку

Трудовым кодексом и правилами ведения бумажных трудовых книжек не допускается внесение сведений о дисциплинарных взысканиях.

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Государственные ведомства

Ошибки в ЕГРН будут исправлять за один месяц

Вместо трех месяцев Росреестр будет исправлять ошибки за один месяц. В ЕГРН появятся отметки об аварийности жилья, которое подлежит кадастровой оценке.

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Логотип Ольга Неволина
Ольга Неволина
НДС

Порядок заполнения декларации по НДС. Аргументация позиции

Совсем недавно я писала о том, что если ИП на УСН арендует государственную землю, то он признается налоговым агент по НДС (п. 3 ст. 346.11, п.3 ст. 161 НК РФ).

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СберРешения
НДС

Кто и когда должен платить НДС на УСН

Упрощенная система налогообложения (УСН) — самый популярный специальный налоговый режим среди малого бизнеса с позиции более низких налоговых ставок и простоты учета по сравнению с ОСНО. Самое главное преимущество — организации и ИП на УСН не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (п. 2 и п. 3 ст. 346.11 НК). Но в некоторых случаях и при УСН нужно платить НДС.

Кто и когда должен платить НДС на УСН
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Nazarov.ilya1988
Валютные операции

ФНС: зачисление арендных платежей на зарубежный счет — незаконная валютная операция в 2024 году

По данным Ведомостей, налоговики начали рассматривать в качестве незаконных валютных операций операции по зачислению физическими лицами на свои зарубежные счета средств в виде арендной платы от сдачи в аренду зарубежной недвижимости.

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ФСБУ

Перечень действующих ФСБУ и ПБУ на 2024 год

Ловите таблицы с полным перечнем стандартов бухучета, которые бухгалтеры должны соблюдать в 2024 году.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Какие годы учитываются при продлении больничного для декретного отпуска?

Добрый день. Ситуация: сотрудница ушла в декрет в ноябре 23 и в январе 24 принесла продолжение больничного. Подскажите, какие годы при продлении идут в расчет 21 и 22 как и в первичном случае или 23 и 22?

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Счета-фактуры

В счете-фактуре прослеживаемые товары в составе работ не обязательно прописывать отдельно

При реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, в составе выполненных работ, надо указывать реквизиты прослеживаемости в счете-фактуре.

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Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

Клерк.Премиум: что дает, как помогает в работе, стоит ли подключать? Собираем отзывы пользователей

Культура подписок стала естественной для современного потребителя. «Клерк» идет в ногу со временем и создал для пользователей подписку Клерк.Премиум с различными вариациями. Мы хотим узнать у вас, дорогие пользователи, что вам нравится в нашей подписке, а что нет? Будем рады любым мнениям! Все они очень нам важны!

Клерк.Премиум: что дает, как помогает в работе, стоит ли подключать? Собираем отзывы пользователей
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Банкротство юридических лиц

Минимальную сумму долга для банкротства компаний увеличат до 2 млн рублей

Чтобы кредиторы не могли получить контроль над бизнесом должника, Верховный суд предлагает повысить минимальную сумму долга для подачи иска о банкротстве.

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