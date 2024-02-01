🌷 Как заполнять ЕФС-1, восстанавливать НДС по ОС и оформить доплату до МРОТ: разъяснения экспертов

ЕФС-1 в 2024 году надо по-новому заполнять на дистанционщиков, полставочников, декретниц: разъяснения СФР
При изменении срока трудового договора надо сдавать отменяющие сведения ЕФС-1. Для дистанционщиков, работающих на полставки, не надо указывать код «ДИСТ». На декретниц надо сдавать дополнительный отчет с подразделом 1.2.
Теперь можно выйти на полный рабочий день из декретного отпуска и не потерять пособие. Также разрешено работать на условиях неполного рабочего времени, на дому или дистанционно.
Какие документы работодатель обязан выдавать работникам в 2024 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика
Трудящийся вправе получить на руки документы, имеющие отношение к его работе. Достаточно оформить и подать заявление на имя руководителя.
При применении ЕСХН есть ограничение: не меньше 70% от общего дохода компании или ИП должен быть доходом от реализации произведенной ими сельхозпродукции.
При использовании ОС в деятельности, не облагаемой НДС, в том числе, при переходе на УСН, принятый ранее к вычету НДС нужно восстановить (если ОС эксплуатировалось менее 10 лет). Но про 10-летний срок – норма спорная.
Работодатель должен изучить штатное расписание и определить те должности, у которых оплата труда не дотягивает до МРОТ. Такие данные удобно собрать в одной таблице и на основании нее выпустить приказ об изменениях в штатном расписании.
Сейчас иностранные граждане могут сообщать о своем прибытии лично (не через работодателя).
При этом данное правило не действует, если сотрудник размещается в гостиницах, домах отдыха, медицинских и социальных учреждениях.
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