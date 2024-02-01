🌷 Как заполнять ЕФС-1, восстанавливать НДС по ОС и оформить доплату до МРОТ: разъяснения экспертов

При применении ЕСХН есть ограничение: не меньше 70% от общего дохода компании или ИП должен быть доходом от реализации произведенной ими сельхозпродукции.

При использовании ОС в деятельности, не облагаемой НДС, в том числе, при переходе на УСН, принятый ранее к вычету НДС нужно восстановить (если ОС эксплуатировалось менее 10 лет). Но про 10-летний срок – норма спорная.