Власти запустят эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса

Теперь будет доступна дистанционная регистрация бизнеса и получение электронной подписи без визита в удостоверяющий центр. Предприниматели также смогут удаленно открыть банковский счет.

Минфин предложил запустить комплексную услугу «Старт бизнеса онлайн». В рамках эксперимента будет можно провести электронную регистрацию бизнеса, получить электронную подпись без личного присутствия, а также дистанционно открыть счет в банке. Об этом сказано на сайте министерства.

Воспользоваться комплексной услугой смогут физические лица при регистрации в качестве ИП, а также те, кто решил создать ООО с единственным учредителем, одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, — говорится в сообщении.

При подготовке документов для регистрации бизнеса нужно:

выбрать банк, в котором будет открыт счет;

дать согласие на удаленную выдачу электронной подписи с целью открытия счета;

направить документы, необходимые для регистрации бизнеса и открытия счета, в регистрирующий орган через электронные сервисы ФНС России или сервис конкретного банка-участника эксперимента.

Чтобы получить электронную подпись удаленно будет достаточно пройти идентификацию с использованием ЕСИА или ЕБС.

Эксперимент продлится до 1 марта 2025 года, время его начала определит правительство.