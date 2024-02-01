Законопроекты

Госдума приняла закон о запрете «наливаек»

У региональных властей появится право запретить деятельность заведений, которые работают днем как магазины, а вечером и ночью продают пивные напитки.

Госдума в окончательном чтении приняла закон, который позволит регионам устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков. Об этом сказано на сайте Думы.

Поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов: люди жалуются, что «наливайки» днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей. Шум и беспорядки мешают им спокойно жить, — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Региональные власти смогут ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

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Законопроекты

Госдума приняла закон о запрете «наливаек»

У региональных властей появится право запретить деятельность заведений, которые работают днем как магазины, а вечером и ночью продают пивные напитки.

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Наличные деньги

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Что делать, если заставляют работать больше положенного

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ЕГРЮЛ

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Самозанятые

Самозанятые. Как распознать подмену

Скользкая тема, мы много говорим отрос, какие критерии являются основными для возможных доначислений со стороны фискалов.

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Мошенничество

Сбербанк помог ликвидировать фиктивные компании мошенников

Сотрудники «Сбера» выявили преступную схему обналичивания кредитных средств.

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Константин Чупырь
Оптимизация налогообложения

💣Схемы экономии на налогах, которые сегодня стали еще опаснее

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6-НДФЛ

Любые недостоверные сведения в 6-НДФЛ приводят к штрафу

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Пользователи интернета

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