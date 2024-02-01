Госдума приняла закон о запрете «наливаек»

У региональных властей появится право запретить деятельность заведений, которые работают днем как магазины, а вечером и ночью продают пивные напитки.

Госдума в окончательном чтении приняла закон, который позволит регионам устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков. Об этом сказано на сайте Думы.

Поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов: люди жалуются, что «наливайки» днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей. Шум и беспорядки мешают им спокойно жить, — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Региональные власти смогут ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.