Состав бухотчетности за 2023 год: что сдавать бухгалтеру

Формы бухотчетности утверждены приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н.

Смотрите в нашей таблице, какие отчеты входят в годовой комплект-2023.

Сдают получатели целевого финансирования, в том числе, НКО, имеющие право на упрощенный бухучет

Не нужны, если у организации нет показателей (важной информации, без знания которой невозможна оценка финансового положения организации)

Могут не сдавать организации, имеющие право на упрощенный бухучет

Могут не сдавать организации, имеющие право на упрощенный бухучет

Могут не сдавать организации, имеющие право на упрощенный бухучет

Могут не сдавать организации, имеющие право на упрощенный бухучет

Право на упрощенную бухотчетность имеют:

некоммерческие структуры, созданные в соответствии с законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ ;

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