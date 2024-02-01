Состав бухотчетности за 2023 год: что сдавать бухгалтеру

Формы бухотчетности утверждены приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н.
Смотрите в нашей таблице, какие отчеты входят в годовой комплект-2023.
Отчетность
Код ОКУД
Приложение к приказу № 66н
Примечание
Бухгалтерский баланс
0710001
1
Могут не сдавать организации, имеющие право на упрощенный бухучет
Отчет о финансовых результатах
0710002
1
Могут не сдавать организации, имеющие право на упрощенный бухучет
Отчет об изменениях капитал
0710004
2
Могут не сдавать организации, имеющие право на упрощенный бухучет
Отчет о движении денежных средств
071005
2
Могут не сдавать организации, имеющие право на упрощенный бухучет
Отчет о целевом использовании средств
071006
2.1
Сдают получатели целевого финансирования, в том числе, НКО
Пояснения
3
Не нужны, если у организации нет показателей (важной информации, без знания которой невозможна оценка финансового положения организации)
Аудиторское заключение
Сдают организации, для которых проведение аудита обязательно
Бухгалтерский баланс (упрощенный)
0710001
5
Сдают организации, имеющие право на упрощенный бухучет
Отчет о финансовых результатах (упрощенный)
0710002
5
Сдают организации, имеющие право на упрощенный бухучет
Отчет о целевом использовании средств (упрощенный)
0710003
5
Сдают получатели целевого финансирования, в том числе, НКО, имеющие право на упрощенный бухучет
Право на упрощенную бухотчетность имеют:
организации МСП;
некоммерческие структуры, созданные в соответствии с законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ;
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