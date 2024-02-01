Что включают в пояснительную записку к бухотчетности

В ФНС пояснительную записку не сдают. Не путайте пояснительную записку и пояснения, которые входят в состав бухотчетности.
Перечень бухотчетности – тут.
Записку составляют в свободной форме, причем законодательные требования к содержанию и оформлению этого документа отсутствуют.
В нее, в частности, можно включить такие данные:
реквизиты компании (юрадрес, численность персонала, ОКВЭД, сведения о директоре и т. д.);
общие данные учетной политики;
анализ текущих финансовых показателей деятельности фирмы;
текстовые и табличные пояснения.
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