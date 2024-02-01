Что включают в пояснительную записку к бухотчетности

Пояснительная записка не входит в состав бухгалтерской отчетности. Ее составляют для заинтересованных лиц (учредителей, инвесторов и т. д.), чтобы более подробно разъяснить финансовую ситуацию в компании.

В ФНС пояснительную записку не сдают. Не путайте пояснительную записку и пояснения, которые входят в состав бухотчетности.

Перечень бухотчетности – тут.

Записку составляют в свободной форме, причем законодательные требования к содержанию и оформлению этого документа отсутствуют.

В нее, в частности, можно включить такие данные:

реквизиты компании (юрадрес, численность персонала, ОКВЭД, сведения о директоре и т. д.);

общие данные учетной политики;

анализ текущих финансовых показателей деятельности фирмы;

текстовые и табличные пояснения.