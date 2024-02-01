«СПБ Биржа» отказалась от одного из вариантов разблокировки активов

«СПБ Биржа» решила не продлевать действие лицензии, которую Минфин США выдал на завершение операций с площадкой. Такой вариант был в одной из стратегий разблокировки активов.

Площадка отказалась от идеи продления действия генеральной лицензии Минфина США, адресованной иностранным контрагентам. Ранее СПБ Биржа сообщала, что рассматривает этот шаг как одно из возможных решений для разблокировки, пишет РБК.

«СПБ Банк в настоящее время не планирует обращаться в Управление по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC) с просьбой продлить генеральную лицензию № 76A», — сообщили в пресс-службе депозитария, отметив, что продление этой лицензии не поможет осуществить разблокировку активов частных инвесторов.

В СПБ Банке также отметили, что на основании лицензии иностранные контрагенты завершили расчеты по всем сделкам, совершенным до введения санкций в отношении СПБ Биржи. Ранее группа СПБ Биржи называла продление лицензии одним из возможных путей работы над разблокировкой клиентских активов.