Жене не дадут справку о доходах ее умершего мужа, потому что это налоговая тайна

Вдове отказались выдать справку о доходах ее покойного супруга, так как на это нужно согласие от него, получить которое уже невозможно.

Разъяснение по этой ситуации дает УФНС по г. Москве в письме от 27.12.2023 № 20-21/155725@.

Налоговые агенты выдают такие справки (2-НДФЛ) самому налогоплательщику или его законному или уполномоченному представителю, который действует по нотариальной или электронной доверенности.

Налоговики, получившие сведения от налоговых агентов по НДФЛ, обязаны охранять эту налоговую тайну. И третьим лицам эти сведения ФНС не даст.

Таким образом, ни работодатель, ни ИФНС не дадут вдове справку о доходах ее покойного мужа.