Жене не дадут справку о доходах ее умершего мужа, потому что это налоговая тайна

Разъяснение по этой ситуации дает УФНС по г. Москве в письме от 27.12.2023 № 20-21/155725@.
Налоговые агенты выдают такие справки (2-НДФЛ) самому налогоплательщику или его законному или уполномоченному представителю, который действует по нотариальной или электронной доверенности.
Налоговики, получившие сведения от налоговых агентов по НДФЛ, обязаны охранять эту налоговую тайну. И третьим лицам эти сведения ФНС не даст.
Таким образом, ни работодатель, ни ИФНС не дадут вдове справку о доходах ее покойного мужа.
Комментарии6
ФНС в чате ФНС очень активно сообщает об отрицательном сальдо ЕНС и не считает это нарушением налоговой тайны - там эти сведения может посмотреть любой посторонний. Только положительное сальдо они не пишут ссылаясь на налоговую тайну
А то, что совместно нажитое имущество является, в том числе, и собственностью жены для налоговой ничего не значит?
Чушь какая-то. По закону покойник не является налогоплательщиком и на него не может распространяться закон о налоговой тайне. И второе, даже бы если у жены была бы доверенность, то после смерти доверителя она прекращает свое действие ст 188 ГК