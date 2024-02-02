Бухгалтерская отчетность

🎓Вебинар. Годовая бухгалтерская отчетность: составляем без ошибок. 8 февраля в 15:00 мск!

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год, чтобы сдать ее без ошибок.
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Пора готовиться к составлению годовой бухгалтерской отчетности. При этом, нужно проверить правильность записей как в учете с учетом новых ФСБУ. Также необходимо проверить, попадает ли ваша организация под обязательный аудит и в какие сроки надо его провести, чтобы не наступила ответственность.

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Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

На вебинаре разберем:

  • Состав и формы бухгалтерской отчетности.

  • Условия для обязательного аудита по итогам 2023 г.

  • По каким адресам и в какие сроки необходимо представить бухгалтерскую отчетность.

  • Общие правила составления бухгалтерской отчетности и порядок заполнения отдельных форм.

  • Особенности отражения в бухгалтерской отчетности информации об отдельных активах и обязательствах с учетом новых ФСБУ

  • Ответственность за нарушение сроков представления и искажение бухгалтерской отчетности.

Ждем вас на вебинаре 8 февраля в 15:00 мск!

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