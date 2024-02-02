🎓Вебинар. Годовая бухгалтерская отчетность: составляем без ошибок. 8 февраля в 15:00 мск!

Пора готовиться к составлению годовой бухгалтерской отчетности. При этом, нужно проверить правильность записей как в учете с учетом новых ФСБУ. Также необходимо проверить, попадает ли ваша организация под обязательный аудит и в какие сроки надо его провести, чтобы не наступила ответственность.
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Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
На вебинаре разберем:
Состав и формы бухгалтерской отчетности.
Условия для обязательного аудита по итогам 2023 г.
По каким адресам и в какие сроки необходимо представить бухгалтерскую отчетность.
Общие правила составления бухгалтерской отчетности и порядок заполнения отдельных форм.
Особенности отражения в бухгалтерской отчетности информации об отдельных активах и обязательствах с учетом новых ФСБУ
Ответственность за нарушение сроков представления и искажение бухгалтерской отчетности.
Ждем вас на вебинаре 8 февраля в 15:00 мск!
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