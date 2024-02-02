Водителей не будут штрафовать за «опасное вождение» автомобиля

Госдума отклонила законопроект, который предусматривает штраф за «опасное вождение» автомобиля до 10 тыс. рублей или лишение прав.
В ПДД термин «опасное вождение» появился в 2016 году, однако наказание для лихачей так и не появилось.
Власти хотели привлечь к ответственности водителей, которые резко тормозят перед другой машиной, играют в «шашечки» с перестроениями и совершаю другие опасные маневры.
Думский комитет по госстроительству счел термин «опасное вождение» сложным для понимания, под это нарушение можно подвести множество маневров, поэтому законопроект отклонили.
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