Наценка на социально значимые товары снизилась на 17%

Торговые сети добровольно снижают наценки на молочку, хлебобулочные изделия, сахар и овощи, которые входят в «борщевой набор».

С августа 2021 года средний уровень наценок на социально значимые товары снизился на 17%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу ФАС Максима Шаскольского.

Сейчас установлены ограничения максимальной наценки на социально значимые товары в размере 5%. Соблюдение норм контролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В августе 2023 года 30 торговых сетей в 25 регионах РФ согласились добровольно снизить наценки на четыре категории социально значимых товаров. К ним относится: молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора».