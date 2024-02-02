Ипотека

Средний платеж по семейной ипотеке увеличился на 18%

В среднем за семейную ипотеку заемщики платят 34,5 тысячи рублей в месяц. Период кредитования увеличился с 329 до 336 месяцев.
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За год средний платеж по семейной ипотеке вырос на 18%, до 34,5 тыс. рублей в месяц. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на замруководителя ипотечного департамента риелторской компании «Этажи» Татьяну Решетникову.

В то же время вырос срок кредитования с 329 до 336 месяцев.

Платеж по ипотеке с господдержкой снизился на 2% и составляет в среднем 34 тыс. рублей в месяц.

Популярность ипотеки с господдержкой снижается, а по семейной ипотеке россияне стараются выбрать максимально возможную сумму кредита, иногда на пределе своих финансовых возможностей, — сказала Татьяна Решетникова.

С 23 декабря 2023 года первоначальный взнос по льготной ипотеке вырос с 20% до 30%. Максимальная сумма кредита стала единой по всей стране — 6 млн рублей.

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