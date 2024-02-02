Физлица смогут покупать ЦФА на платформе «Сбера»

Сбербанк предоставил физическим лицам возможность зарегистрироваться на платформе цифровых финансовых активов. Об этом сказано на сайте банка.
Покупать ЦФА смогут только квалифицированные инвесторы.
«Сбер» открыл доступ к своей платформе цифровых активов всем частным инвесторам, а инвесторы, получившие статус квалифицированного инвестора в отношении ЦФА, уже совершают на ней первые операции, — говорится в сообщении.
С конца 2023 года «Сбер» выпускает ЦФА, которые привязаны к средней стоимости жилья в Москве. Выплаты по активам зависят от значения индекса цифрового квадратного метра.
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