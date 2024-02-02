Минфин создаст механизм для экспорта криптовалюты из РФ

Криптовалюту будут экспортировать, как и газ. Это позволит решить проблему оттока капитала из страны.

Минфин предлагает разработать механизм экспорта криптовалюты из России. Об этом сказано в телеграм-канале министерства.

Криптовалюту, которую майнят в России, предлагают отправлять на экспорт, как и газ. Для этого создадут специальный экспериментально-правовой режим, который позволит проводить внешнеторговые расчеты в крипте.

Наладим такой путь, когда криптовалюта будет экспортироваться за рубеж. Обсуждаем с правоохранительным блоком требования к репатриации выручки, которая будет получена с ее продажи, — сказал начальник отдела регулирования банковской деятельности департамента финансовой политики Осман Кабалоев.

Таким образом ведомство планирует решить проблему оттока капитала из страны.