«Учёт Онлайн» от «Сбера» уже удалён из AppStore — кто не успел, тот опоздал

Сбер выпускал сервис специально для массовой замены старых версий — такой элемент заботы о тех, кто по разным причинам не может дойти до офиса и поставить приложение через менеджера.
Но времени не хватило: от появления в AppStore до удаления прошло всего три дня.
«Сбер» представил 31 января новую версию мобильного банковского приложения для пользователей iOS «Учет онлайн». Об этом рассказал на сайте банка.
Весной 2022 года у пользователей начались проблемы с установкой «Сбербанка онлайн». Мобильное приложение удалили из App Store и Google Play, а установленные старые версии работаю до сих пор.
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