Сбербанк запустил новое приложение для пользователей iOS

«Сбер» представил новую версию мобильного банковского приложения для пользователей iOS «Учет онлайн». Об этом сказано на сайте банка.

В первую очередь скачать новое приложение рекомендуют клиентам со старыми версиями «Сбербанк Онлайн»: 12.14.1, 12.15 и 13.02. Банк перестанет поддерживать эти продукты, а потом их полностью отключат.

Версия мобильного приложения указывается на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля.

Сбер заботится о комфорте своих клиентов, поэтому мы сегодня представили новую версию нашего мобильного приложения с новым именем — «Учет Онлайн». И мы просим наших клиентов — пользователей iPhone с устаревшими версиями СберБанк Онлайн оперативно установить новое приложение «Учет Онлайн», — сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Банк уже проинформировал клиентов, которые пользуются старыми версиями, о том, что можно установить новое приложение.

Весной 2022 года у пользователей начались проблемы с установкой «Сбербанка онлайн». Мобильное приложение удалили из App Store и Google Play, а установленные старые версии работаю до сих пор.