За время обучения охране труда сотрудникам надо платить по-среднему

Разъяснение дает ГИТ в г. Москве в письме от 25.12.2023 № ПГ/27798/10-42431-ОБ/18-1270.
Обучение работников требованиям охраны труда и проверка их знаний идет с отрывом от работы. В табеле эти дни надо помечать кодом, который работодатель может установить самостоятельно.
Для определения размера оплаты периода обучения с отрывом от работы применяется порядок исчисления среднего заработка, утвержденный постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922.
Расчетный период – 12 месяцев, предшествующих месяцу сохранения среднего заработка.
При исчислении среднего заработка учитывают выплаты, предусмотренные системой оплаты труда организации и отраженные в трудовом договоре работника в составе зарплаты.
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