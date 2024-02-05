За время обучения охране труда сотрудникам надо платить по-среднему

Работодатель обязан обеспечить обучение по охране труда, по использованию СИЗ. Пока сотрудники всему этому учатся, им идет оплата, но не по окладу, а по-среднему.

Разъяснение дает ГИТ в г. Москве в письме от 25.12.2023 № ПГ/27798/10-42431-ОБ/18-1270.

Обучение работников требованиям охраны труда и проверка их знаний идет с отрывом от работы. В табеле эти дни надо помечать кодом, который работодатель может установить самостоятельно.

Для определения размера оплаты периода обучения с отрывом от работы применяется порядок исчисления среднего заработка, утвержденный постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922.

Расчетный период – 12 месяцев, предшествующих месяцу сохранения среднего заработка.

При исчислении среднего заработка учитывают выплаты, предусмотренные системой оплаты труда организации и отраженные в трудовом договоре работника в составе зарплаты.