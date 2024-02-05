🙆 Директор хочет уволить бухгалтеров, потому что из-за них у компании большой НДС

Чем больше в себестоимости продукции заложено зарплаты административного персонала (бухгалтеров, менеджеров и т. д.), тем больше исходящий НДС при неизменном входящем. Если уволить всех этих людей, зарплата которых сидит в себестоимости, НДС сразу уменьшится, рассуждает директор.

Историей поделилась участница нашего форума.

Гендир обвиняет бухгалтерию в том, что компания сама себе увеличивает НДС, принимая в штат всяких маркетологов, бухгалтеров и экономистов.

Коллеги ищут аргументы, чтобы убедить директора, что такой способ уменьшения НДС не сработает.

Если снижение себестоимости за счет уменьшения зарплаты повлечет за собой снижение цены на продукцию, то выручка будет меньше и НДС соответственно тоже.

Но если цена останется на прежнем уровне (снижать ее не планируют), то ни выручка, ни НДС с нее не сократятся.

А вот налог на прибыль вырастет, потому что расходов станет меньше.

Участники форума иронизируют: «В критическом случае, при полном разгоне штата и раздаче своей продукции бесплатно, НДС будет ноль».