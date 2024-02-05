С 1 марта 2024 года вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов

Ранее сообщалось, что с этого дня будут запрещены VPN-сервисы в России.

С 1 марта в России начнет действовать запрет на популяризацию VPN ии других сервисов по обходу блокировок, которые запрещены в РФ с 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», — говорится в сообщении.

Ранее в Минцифры посняли, по какому принципу будут блокироваться сервисы VPN в России. В ведомстве заявили, что доступ будет ограничен только к тем из них, которые угрожают безопасности функционирования интернета. Решение о фильтрации по конкретным сервисам и протоколам VPN будет приниматься на основании решения экспертной комиссии.