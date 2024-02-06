Налоговики могут без заявления дать ИП на ПСН льготу по налогу на имущество

ИП на УСН и ПСН освобождены от налога на имущество, используемое в бизнесе. Это освобождение по факту является налоговой льготой.

Об этом сообщает ФНС в письме от 30.01.2024 № БС-4-21/866@.

Порядок предоставления льготы описан в статье 407 НК. Там сказано, что если человек не подал заявление о льготе, то налоговики предоставят ее сами по сведениям, которые у них имеются.

Эта норма применима и для ИП на ПСН.

Ранее ФНС сообщала, что льготу по имущественным налогам физлицам дают в беззаявительном порядке, но если у ФНС нет данных, нужно заявление. У него есть установленная форма. Но даже если его подать не на том бланке, его все равно рассмотрят (письмо ФНС от 27.04.2023 № БС-4-21/5220@).