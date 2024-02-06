Когда может быть отрицательное ЕНП-уведомление на НДФЛ

В новых контрольных соотношениях для уведомлений по ЕНП прописаны, в том числе, правила для отрицательных уведомлений.

Отрицательные уведомления могут быть по таким налогам:

по УСН «доходы»;

по УСН «доходы минус расходы»;

по НДФЛ 13% ИП на ОСНО;

по НДФЛ 15%.

Что касается НДФЛ, то по ставке 13% КБК для ИП и налоговых агентов – разные.

ИП может сдать отрицательное уведомление с кодами периода 31/04 (2 квартал) и 33/04 (3 квартал).

Но сумма в этом отрицательном уведомлении не должна превышать положительную сумму в более ранних уведомлениях. То есть, уменьшить можно только то, что ранее было начислено.

А уведомление с кодом 21/04 (за 1 квартал) в принципе не может быть отрицательным.

По НДФЛ 15% норма про уменьшение прописана отдельно. Дело в том, что КБК по этой ставке одинаковый как для налоговых агентов, так и для ИП на ОСНО, но коды разные.

Поэтому ФНС уточнила, что не может быть в принципе отрицательного уведомления по этому КБК для кодов налоговых агентов (21/01, 21/11, 21/02, 21/12 и т. д.).

То есть по НДФЛ 15% отрицательным может быть только уведомление с кодами 31/04 и 33/04.