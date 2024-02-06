Когда может быть отрицательное ЕНП-уведомление на НДФЛ

Отрицательные уведомления могут быть по таким налогам:
по УСН «доходы»;
по УСН «доходы минус расходы»;
по НДФЛ 13% ИП на ОСНО;
по НДФЛ 15%.
Что касается НДФЛ, то по ставке 13% КБК для ИП и налоговых агентов – разные.
ИП может сдать отрицательное уведомление с кодами периода 31/04 (2 квартал) и 33/04 (3 квартал).
Но сумма в этом отрицательном уведомлении не должна превышать положительную сумму в более ранних уведомлениях. То есть, уменьшить можно только то, что ранее было начислено.
А уведомление с кодом 21/04 (за 1 квартал) в принципе не может быть отрицательным.
По НДФЛ 15% норма про уменьшение прописана отдельно. Дело в том, что КБК по этой ставке одинаковый как для налоговых агентов, так и для ИП на ОСНО, но коды разные.
Поэтому ФНС уточнила, что не может быть в принципе отрицательного уведомления по этому КБК для кодов налоговых агентов (21/01, 21/11, 21/02, 21/12 и т. д.).
То есть по НДФЛ 15% отрицательным может быть только уведомление с кодами 31/04 и 33/04.
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