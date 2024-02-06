Кредиторская задолженность рыбной отрасли практически догнала долги сельского хозяйства

Кредиторская задолженность рыбной отрасли в 2023 году достигла 920 млрд рублей, сообщила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, пишет Forbes.
Нынешнюю ситуацию с кредиторской задолженностью можно сравнить, наверное, только с событиями 92-97-го гг., когда ее размер был примерно сопоставим с объемом оборотного капитала.
Глава ВАРПЭ Герман Зверев уточнил, что если в сельском хозяйстве кредиторская задолженность (1,2 трлн рублей) превосходит отраслевую прибыль (547 млрд рублей) примерно вдвое, то в рыбной отрасли соотношение значительно хуже: банковские кредиты (920 млн рублей) почти в шесть раз превышают ежегодную прибыль (150–160 млрд рублей).
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