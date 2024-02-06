Министр финансов Германии заявил об обнищании страны

Германия беднеет и больше не конкурентноспособна, такое заявление сделал Министр финансов Линдер.

На фоне отсутствия экономического роста экономика Германии стала неконкурентоспособной, а сама страна стремительно беднеет. По итогам 2023 года, согласно предварительным данным, ВВП Германии снизился на 0,3%. В ОЭСР ожидают, что в этом году он вырастет лишь на 0,3% при резком сокращении промышленности. Министр финансов ФРГ призвал срочно сделать выводы, пишет РБК.

«Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста», — сказал министр финансов Германии и лидер либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер.

Министр финансов призвал развивать большую гибкость рынка труда при меньшей бюрократии, чтобы в итоге прийти к «социальной рыночной экономике».