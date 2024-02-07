🍱При доставке еды можно применять ПСН

Есть ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования». По нему услуги общепита включают:
доставку продукции и обслуживание потребителей на рабочих местах и на дому;
реализацию продукции общественного питания и покупных товаров навынос из зала.
Таким образом, в отношении услуг общественного питания, осуществляемых с доставкой потребителю может применяться ПСН.
Такой вывод делает Минфин в письме от 07.11.2022 № 03-11-11/107866.
Также Минфин разъяснял, что можно применять ПСН по общепиту, если доставка идет через «Яндекс.Еда».
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