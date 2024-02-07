Если ваш декабрьский платеж ФНС учла только в январе, будет пересчет пеней

Их будут корректировать. Как – рассказала ФНС в письме от 26.01.2024 № БВ-4-8/748.
ФНС сообщает, что неверное заполнение банками даты списания в выписке из лицевого счета, переданной Федеральным казначейством, привело к излишнему начислению пени. То есть, ФНС получила через ГИС ГМП неверные данные.
Поэтому если компания или ИП обратятся за восстановлением справедливости, ФНС пересчитают пени.
При вынесении решения инспектор должен заполнить следующие обязательные параметры:
сумма обязанности, на которую не будет начисляться пеня;
дата начала периода, за который не будет начисляться пеня, равна дате предшествующей дате приема платежа ГИС ГМП;
дата окончания периода, за который не будет начисляться пени, равна дате списания по дате выписки;
основание – недоимка, образовавшаяся в результате выполнения письменных разъяснений (налоговый мониторинг).
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