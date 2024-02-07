Если ваш декабрьский платеж ФНС учла только в январе, будет пересчет пеней

Налоговые платежи, которые были сделаны в конце декабря 2023 года, по вине банков в ряде случае на ЕНС отразились только в 2024 году. Из-за этого бизнесу начислили пени.

Их будут корректировать. Как – рассказала ФНС в письме от 26.01.2024 № БВ-4-8/748.

ФНС сообщает, что неверное заполнение банками даты списания в выписке из лицевого счета, переданной Федеральным казначейством, привело к излишнему начислению пени. То есть, ФНС получила через ГИС ГМП неверные данные.

Поэтому если компания или ИП обратятся за восстановлением справедливости, ФНС пересчитают пени.

При вынесении решения инспектор должен заполнить следующие обязательные параметры: