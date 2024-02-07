Как российские банки борятся за владельцев Айфонов в условиях санкций

Установка осуществляется через приложение-помощник, инструкция размещена на официальном сайте банка.
🍱При доставке еды можно применять ПСН
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Комментарии1
Хорошо, что есть инструкция. Хуже если бы пользователь должен был сам обо всем этом додумываться.