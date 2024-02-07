Как российские банки борятся за владельцев Айфонов в условиях санкций

Как за 1 минуту придумать название, логотип или слоган, даже если у вас не очень с фантазией

Может показаться, что для креативных идей нужно иметь бурную фантазию и нестандартно мыслить. Всё это, конечно, не будет лишним, но далеко не самое важное.