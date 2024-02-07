Как российские банки борятся за владельцев Айфонов в условиях санкций

Высший пилотаж онлайн-дистрибуции мобильного приложения, удалённого из AppStore, — от коллег из «Уралсиба».
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Установка осуществляется через приложение-помощник, инструкция размещена на официальном сайте банка.

Комментарии

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  • Джон Вокер

    Хорошо, что есть инструкция. Хуже если бы пользователь должен был сам обо всем этом додумываться.

ПСН

🍱При доставке еды можно применять ПСН

ПСН может применяться по услугам общественного питания, оказываемым через объекты общепита, в том числе, не имеющие зала обслуживания посетителей.

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Как российские банки борятся за владельцев Айфонов в условиях санкций

Высший пилотаж онлайн-дистрибуции мобильного приложения, удалённого из AppStore, — от коллег из «Уралсиба».

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