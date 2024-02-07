Сальдо ЕНС

Три главные проблемы у компаний и ИП в работе с ЕНС

На  IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» вместе с экспертами разберемся, с какими именно проблемами пришлось столкнуться бухгалтерам в работе с ЕНС и как их решить.
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Проблема № 1 Нельзя управлять распределением средств

После введения ЕНС налогоплательщики не могут выбирать, какие налоги и взносы оплачивать в первую очередь. Деньги поступают для оплаты всех платежей сразу, а когда наступает дата погашения обязательств, со счета будет списана нужна сумма.

Если средств не хватает, то на сальдо ЕНС будет отображаться минус, а это значит, что у бизнеса появился долг перед бюджетом. При этом ФНС может забирать некоторые платжи в резерв — под предстоящий платеж, как например было в прошлом году с транспортным налогом или фиксированными взносами ИП. Это совсем путает налогоплательщиков и приводит к незаконному начислению пени.

Поэтому основная проблема с ЕНС — это невозможность управлять распределением денег.

Проблема № 2 Ошибки в личном кабинете

Еще одна проблема в работе с ЕНС — некорректная информация в личном кабинете. Сейчас с такой проблемой сталкиваются 30% налогоплательщиков.

Чтобы исправить сведения, нужно отправлять в налоговую письма, на которые они могут отвечать в течение 30 дней. Учитывая, что пени начисляются за каждый день просрочки, сумма к уплате может оказаться неподъемной для небольших предприятий, которые решили выяснять, почему у них отрицательное сальдо, хотя денег хватало.

Проблема № 3 Сложности с уменьшением налогов на страховые взносы

Трудности могут возникнуть со снижением налогов на страховые взносы. ФНС разрешила уменьшать налог на взносы, которые предприниматель еще не заплатил. Раньше взносы платили разными суммами в течение всего года и сразу уменьшали исчисленный налог.

Появились проблемы с учетом дополнительного взноса 1% со сроком погашения в другом налоговом периоде (1 июля 2024 года). Предприниматель не вправе уменьшать налог до тех пор, пока не наступит срок списания этого взноса.

Как на практике решать проблемы в работе с ЕНС объяснит эксперт 14 марта 2024 года на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Событие пройдет в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб.

Самкова Надежда — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения — разберет поправки по налогу на прибыль и НДС, новшества по НДФЛ, расскажет, что учесть при заполнении нового расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года, про ошибки в РСВ и уточненные отчеты.

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

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