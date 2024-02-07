Приложение «Тинькофф инвестиции» на днях появится в App Store

Банк «Тинькофф» рекомендует пользователям заранее освободить место и следить за обновлениями, чтобы успеть скачать приложение для инвестиций на iOS-устройства.

На днях мобильное приложение «Тинькофф инвестиции» будет снова доступно для скачивания в App Store. Об этом сказано в телеграм-канале банка.

Пользователям рекомендуют уже сейчас освободить 320 Мб на iPhone или другом iOS-устройстве, чтобы было место для новой версии приложения.

Надеемся, вы успеете его скачать и установить, пока оно будет доступно. Поэтому включите уведомления и следите за сообщениями в наших официальных каналах, — сказано в сообщении.

В марте 2023 года мобильные приложения «Тинькофф» пропали из App Store. Установить и обновить софт можно на встрече с представителем банка.