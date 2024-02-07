Процедуру идентификации домашних животных введут во всех регионах

Депутаты Госдумы хотят создать общероссийскую систему идентификации питомцев. Это поможет быстрее искать потерявшихся животных и обеспечить безопасность их перевозки.

В Госдуме предложили установить общероссийскую систему идентификации животных. Об этом сказано на сайте Думы.

Система поможет быстрее искать потерявшихся питомцев, а также обеспечить безопасность их перевозок на общественном транспорте.

По мнению депутатов, если у домашних животных будет клеймо, татуировка и возможность привязать данные к его владельцу, то проблемы с идентификацией исчезнут.

Наша задача — вовлечь все регионы. У каждого региона свои особенности, но совершенствование идентификации животных будет одним из приоритетов, — сказал первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Сейчас больше 20 субъектов РФ занимаются идентификацией домашних животных. С осени 2023 года в Московской области введена регистрация питомцев.