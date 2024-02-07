Малый и средний бизнес больше 4 млн раз пользовался сервисами платформы МСП

На платформе МСП бизнес может получить свыше тысячи региональных мер поддержки и воспользоваться услугами 30 сервисов.

За два года работы цифровой платформы МСП.РФ предприниматели больше 4 млн раз обращались к ее сервисам и продуктам. Об этом сказано на сайте Корпорации МСП.

Частота использования сервисов одним пользователем за 2023 год выросла больше чем на 30%.

Среди пользователей МСП.РФ в 2023 году стало в два раза больше самозанятых, а число юрлиц и ИП выросло на 70%.

Цифровая платформа МСП.РФ стала востребованным механизмом взаимодействия малого и среднего бизнеса с государством, получения мер поддержки и обратной связи. Сегодня на платформе зарегистрировано уже более 670 тысяч пользователей. За прошедший год их количество выросло вдвое, — сказал первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

Наибольший интерес к сервисам платформы проявляют предприниматели из сферы торговли и обрабатывающих производств. Бизнесу доступны свыше тысячи региональных мер поддержки и больше 30 сервисов.

МСП.РФ перешел от заявительного порядка работы к проактивному адресному подбору поддержки и услуг для малого и среднего бизнеса.

Цифровая платформа МСП была запущена в декабре 2022 года. Ее функционалом воспользовались больше 14 тыс. предпринимателей.