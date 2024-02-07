🌼 Уведомления по УСН, отчеты при лизинге и приостановке деятельности: разъяснения экспертов

ИП на УСН без работников в 2024 году должен сдать максимум 3 уведомления, но возможно и их сдавать не придется, если налог будет уменьшен до нуля фиксированными взносами.

По желанию сотрудника, работавшего в выходной или праздник, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или праздник оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается. Рассказываем, что делать, если сотрудник выбрал отгул, но передумал.