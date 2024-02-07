🌼 Уведомления по УСН, отчеты при лизинге и приостановке деятельности: разъяснения экспертов

ИП на УСН без работников в 2024 году должен сдать максимум 3 уведомления, но возможно и их сдавать не придется, если налог будет уменьшен до нуля фиксированными взносами.
По желанию сотрудника, работавшего в выходной или праздник, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или праздник оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается. Рассказываем, что делать, если сотрудник выбрал отгул, но передумал.
Как заполнить годовую отчетность-2023 при лизинге по шагам. Разница между налоговым и бухгалтерским учетами
С 2022 года по лизинговым операциям действуют новые правила не только в БУ, но и в НУ. Применять ФСБУ 25/2018 теперь нужно всем коммерческим и некоммерческим организациям (кроме бюджетных), выступающим в качестве сторон по договорам аренды (субаренды) и лизинга.
Сделали традиционный ежемесячный обзор писем с разбивкой по тематике: НДФЛ, страховые взносы, НДС, налог на прибыль.
Для сокращения представляемых в ИФНС отчетных форм компания в период приостановки деятельности имеет право составлять упрощенную декларацию. Этот отчет могут сдавать как ООО так и ИП. Он предоставляется ежеквартально и может заменить налог на прибыль, УСН, ЕСХН, НДС.
Казначейский счет – это специальный 71 счет, который открывается для учета бюджетных средств в рамках казначейского сопровождения. Основанием для открытия казначейского счета является заключенный государственный контракт.
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