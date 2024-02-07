Интернет и IT

Better Call GPT. Возможности искусственного интеллекта сравнялись со знаниями специалистов

GPT-4 практически сравнялась в точности с младшими юристами и аутсорсерами.
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Коллеги из Университета Новой Зеландии взяли типичную работу юриста -- проверку контрактов — и оценили точность, скорость и стоимость проверки LLM в сравнении с юристами по 2 направлениям: определить место, где возможны юридические проблемы в контракте, и что конкретно может быть не так. И угадайте, что получили.

Справка

Большие языковые модели (LLM) – это очень большие модели глубокого обучения, которые предварительно обучены на огромных объемах данных. Лежащий в основе трансформер – это набор нейронных сетей, каждая из которых состоит из кодера и декодера с возможностью самонаблюдения. Кодер и декодер извлекают значения из последовательности текста и понимают отношения между имеющимися в ней словами и фразами.

GPT-4 практически сравнялась в точности с младшими юристами и аутсорсерами (Legal Process Outsourcers), основные проблемы были с нюансами языка, которые в общие модели не заложены. При этом они работают в 10-200 раз быстрее (1-4 минуты вместо 40-200), а также в 100-1000 раз дешевле!

Однозначно с появлением специализированных юридических моделей все эти проблемы будут решены, скорее всего уже в этом году. Кажется, кому-то скоро придется не сладко.

Вот сравнительные таблицы по скорости работы и стоимости:

Вот оригинал документа: https://arxiv.org/pdf/2401.16212.pdf

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