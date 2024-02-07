🔥 Откройте расчетный счет в «Тинькофф» и получите скидку 10% на оплату подписки Клерк.Премиум

Чтобы оформить документы на открытие счета, не нужно посещать офис банка, представитель доставит документы в удобное для вас время.
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В подписку входят:
🔥 Безлимитные консультации от экспертов-практиков. Подписчик получает ответы на неограниченное количество вопросов.
🐱💻 Мини-курсы — короткие видеооб изменениях в законодательстве, отчетности и учете. Эксперты рассказывают обо всем, что важно бухгалтеру, кратко, четко, без воды. Мини-курс длиться всего 2-4 минуты, его можно посмотреть, пока вы пьете кофе или ждете. пока обновиться ваша 1С. К каждому мини-курсу прилагается конспект, если вам все таки удобнее воспринимать информацию текстом.
💻 Вебинары — онлайн-эфиры с лучшими экспертами-практивками на актуальные темы по бухучету, налогам, праву, ВЭД, госзакупкам, кадрам, маркетплейсам, аутсорсингу и многому другому. Во время эфира участники вебинара могут задать вопросы в чате с экспертом и получить компетентный ответ.
🧘♀️ Тренинги — онлайн-практикумы по заполнению отчетности, работе в 1С, ведению КУДиР, оформлению кадровых документов и пр. На примерах эксперт разберет пошагово каждую задачу или операцию. У вас будет готовое пособие для работы.
✍ Разборы законов. Статьи от редакции «Клерка» и топовых экспертов: бухгалтеров-практиков с многолетним стажем, бывших налоговиков, налоговых консультантов, юристов, специалистов по 1С. ВСе статьи написаны так, чтобы помочь вам быстро и легко разобраться в самых сложных нормативных актах и правильно применять их в работе. К разборам прикладываем бланки, образцы, шаблоны, полезные чек-листы и инструкции. Вы можете заказать разбор напрямую главному редактору «Клерка».
📚 Онлайн-курсы для бухгалтеров. Эксперты расширенно рассказывают о новых стандартах бухгалтерского учета, разбирают изменения в зарплатных налогах и объясняют, как не ошибиться при составлении годовой бухгалтерской отчетности. Знания можно закрепить тестами. После завершения обучения участник получит персональный сертификат о прохождении курса.
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