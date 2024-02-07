🔥 Откройте расчетный счет в «Тинькофф» и получите скидку 10% на оплату подписки Клерк.Премиум

Заполнить заявку на открытие расчетного счета можно на сайте «Тинькофф», а курьер доставит документы в любой район Москвы. Приятным бонусом станет скидка на самую бухгалтерскую подписку Клерк.Премиум.

Чтобы оформить документы на открытие счета, не нужно посещать офис банка, представитель доставит документы в удобное для вас время.

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В подписку входят: