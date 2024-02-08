🌾 Изменили формы заявлений на открытие и закрытие ИП

Для регистрации себя в качестве ИП надо будет заполнять заявление по новой форме. Поправка связаны с тем, что ранее в регистрационных формах не было возможности как-то зафиксироваться как глава КФХ.

Опубликован приказ ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-14/4@.

Обновили такие бланки:

Р21001 – регистрация ИП;

Р24001 – внесение изменений в ЕГРИП;

Р26001 – «закрытие» ИП.

В частности, в форме Р21001 на открытие ИП появилось новое поле «ИП является главой КФХ по статье 23 ГК».

Дело в том, что недавно в закон о госрегистрации бизнеса внесли норму о включении в ЕГРИП сведений о том, что ИП является главой крестьянского (фермерского) хозяйства.

Новые бланки будут применяться с 18 февраля.

В 2021 году фермеры столкнулись с неожиданной проблемой. Старую форму для регистрации КФХ (Р21002) отменили, а в форме Р21001 нельзя сделать пометку о статусе главы КФХ. То есть, официально зарегистрироваться сельхозИП нельзя. Теперь это исправили.