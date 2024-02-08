До 28 февраля бизнес должен уплатить имущественные налоги за 2023 год

28 февраля истекает срок уплаты налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов за 2023 год.

Это не касается новых регионов, где бизнес эти налоги за 2023 год не платит, уточняет ФНС.

При этом до 26 февраля плательщики имущественных налогов должны сдать уведомление по ЕНП. Но туда не войдет налог на имущество по среднегодовой стоимости, который будет начислен по декларации.

В уведомлении для имущественных налогов код периода – 34/04.

Если у компании есть налоговые льготы по имущественным налогам, надо направить в ИФНС заявление и подтверждающие документы. Но если не направить, то налоговики все равно должны дать льготу в проактивном порядке (ориентируясь на свои сведения).