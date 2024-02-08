По каким договорам аренды не надо применять ФСБУ 25/2018

Не всякий договор аренды подпадает под нормы ФСБУ 25/2018. Не создавайте себе лишней работы – вчитывайтесь в стандарт.

Четыре условия, которым должен соответствовать объект учета аренды, описаны в п. 5 ФСБУ 25/2018:

арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок ;

предмет аренды идентифицируется (он определен в договоре и не предусмотрено право арендодателя по своему усмотрению заменить предмет аренды в любой момент);

арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды;

арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды в той степени, в которой это не предопределено техническими характеристиками предмета аренды.

Если предмет аренды не подпадает под все 4 критерия — ФСБУ 25/2018 к такому договору не применяется.

Самый простой пример: договор аренды автомобиля с сотрудником, когда авто используется только в рабочее время. Допустим, в договоре указано, что пользоваться автомобилем компания может только в рабочее время, оплата за аренду рассчитывается за фактически отработанное сотрудником временя и права на передачу в субаренду у компании нет, но при этом договор заключен на определенный срок и предмет аренды идентифицирован (конкретное авто).

Выполняются только два условия из 4-х: идентификация и конкретный срок договора.

Не выполняются условия:

компания не может получать все экономические выгоды от использования авто;

компания не имеет права определять способ использования актива в нерабочее время.

Такой договор не попадает под действие ФСБУ 25/2018.

ФСБУ «Аренда» — самый сложный стандарт, но сдавать годовую отчётность без учета ФСБУ нельзя. Отчетность составленная с ошибками в части отражения данных по имуществу, пусть и арендованному или сданному в аренду не пройдет аудиторскую проверку, а также исказит картину бизнеса для учредителей.

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